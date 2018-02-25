أول رد فعل لشيكاتارا بعد الانتقادات التي وجهتها الجماهير الودادية ﻿

رد شيزوم شيكاتارا لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، بطريقة غير مباشرة على انتقادات الجماهير الودادية عبر صفحته الرسمية فيسبوك على خلفية مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق تيبي

'' شوف سبور''

رد شيزوم شيكاتارا لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، بطريقة غير مباشرة على انتقادات الجماهير الودادية عبر صفحته الرسمية فيسبوك على خلفية مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق تيبي مازيمبي الكونغولي.

وأبدى شيكاتارا لامبالاته لانتقادات الجماهير الودادية، في صفحته الرسمية، بعد نشر صورته مع الكأس الإفريقية والميدالية التي حصدها بعد التتويج، مؤكدا أنه سيواصل مساره الكروي وسيطور مستواه خلال المباريات المقبلة.

وظهر شيكاتارا بمستوى ضعيف خلال المباراة الحاسمة أمام تيبي مازيمبي، كما أن المدرب فوزي البنزرتي أكد أن اللاعب بعيد كل البعد عن مستوى الفريق خلال الموسم الحالي.