صادم وبالصور..مغربيات تحولن من الإسلام إلى المسيحية وهذا ما كشفن عنه ﻿

اختارت مغربيات التحول من الإسلام إلى المسيحية، وهو ما جعلهن، تعانين من اضطهاد مجتمعي، ومن بينهن من تعرضت للعنف الجسدي، وأضحى دينها الجديد ورقة ضغط لابتزازها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة DW

''شوف تيفي''

اختارت مغربيات التحول من الإسلام إلى المسيحية، وهو ما جعلهن، تعانين من اضطهاد مجتمعي، ومن بينهن من تعرضت للعنف الجسدي، وأضحى دينها الجديد ورقة ضغط لابتزازها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة DW الألمانية.

وأوضح الموقع المذكور أن معاناة '' مليكة '' التي تبلغ من العمر 34 عاما وتعيش في مدينة أكادير، كانت بدايتها عقب اكتشاف زوجها اعتناقها المسيحية، فتحولت حياتها جراء ذلك إلى جحيم، واستغل زوجها خوفها من المجتمع والقانون ليبتزها مقابل عدم كشفه عن تحولها الديني، قائلة: ''طلب مني مقابل عدم انتزاعه أطفالي مني وإخبار عائلتي أني لم أعد مسلمة أن أسمح له بجلب عشيقاته إلى البيت ..كنت أجهل القانون وعندما يهددني بأنه سيذهب الى المحكمة ويخبرهم أني مسيحية أبكي وأشعر بالخوف..كاد يقتلني خنقا ولم أستطع تقديم شكوى ضده لأني كنت خائفة''.

وأشارت ''مليكة'' للموقع الألماني بأن زوجها اعتبرها السبب في أي شيء سيء يحدث له، قائلة:'' كان يسبني ويلقبني بالكافرة النصرانية ويعتبر أن تغيير ديني هو السبب في أي سوء يمسه''.

وإلى جانب ''مليكة'' حصل الموقع الألماني على تصريح مسيحية مغربية تدعى ''نجوى'' وهو اسم مستعار تبلغ 20 عاما من عمرها تعيش في مدينة أكادير، أوقفت عن الدراسة في الثانوية التي تدرس بها بعدما قررت أن تناقش أستاذة الدراسات الإسلامية في الدين المسيحي، قائلة: ''المدرّسة كانت تقدم لنا معلومات مغلوطة عن المسيحية، فطلبت منها الإذن للمداخلة في الموضوع، وبعد ذلك خرجت من القاعة وأحضرت الأساتذة والمدير وصرخت في وجهي قائلة إنها مرتدة تريد أن تزعزع عقيدة التلاميذ''، مشيرة إلى أن تحولها للمسيحية، جعلها تتعرض للعنف والاضطهاد والاستغلال من قبل زوجها.

وأبرزت ''نجوى '' بأنها تخفي اعتناقها المسيحية عن عائلتها وتتظاهر بأنها مسلمة وتروي في ذات السياق: ''عائلتي من المستحيل أن تتقبل تغييري لديني، فأضطر الى التظاهر بأني أصوم رمضان وأصلي ''.