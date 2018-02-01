وفاة أسطورة السينما الهندية ''سريديفي'' ﻿

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن الممثلة الهندية الشهيرة ''سريديفي'' التي تعد من أوائل نجمات بوليوود توفيت في دبي عن عمر 54 عاما بعد إصابتها بسكتة قلبية.

''شوف تيفي''

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن الممثلة الهندية الشهيرة ''سريديفي'' التي تعد من أوائل نجمات بوليوود توفيت في دبي عن عمر 54 عاما بعد إصابتها بسكتة قلبية.

وحسب وكالة ''رويترز'' فإن ''سريديفي'' متزوجة من المنتج ''بوني كابور'' ولها ابنتان هما ''جهانفي وخوشي''، وكانت النجمة الهندية الراحلة متواجدة في دبي لحضور زفاف عائلي وفارقت الحياة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.



وأشارت الوكالة بأن مسيرة ''سريديفي'' الفنية، امتدت لخمسة عقود وشاركت في 300 فيلم وحصلت في عام 2013 على وسام ''بادما شري'' رابع أعلى وسام مدني في الهند.

وأبرزت الوكالة بأن ''سريديفي''، واسمها الحقيقي ''شري أما يانجر أيابان''، ولدت في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وظهرت في عدد من الأفلام بلغة التاميل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لتترك الدراسة في نهاية المطاف حتى تتفرغ للعمل في السينما.