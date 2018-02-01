زيدان: لقطة رونالدو وبنزيمة تؤكد على قوة ريال مدريد ﻿

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بلقطة تنازل نجمه كريستيانو رونالدو عن ركلة جزاء لزميله كريم بنزيمة، خلال الفوز الكبير على ديبورتيفو ألافيس 4-0 اليوم السبت في الليغا.

''شوف سبور ''

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بلقطة تنازل نجمه كريستيانو رونالدو عن ركلة جزاء لزميله كريم بنزيمة، خلال الفوز الكبير على ديبورتيفو ألافيس 4-0 اليوم السبت في الليغا.

وأعرب زيدان عن سعادته بما قدمه الثلاثي الهجومي (رونالدو وبنزيمة وغاريث بيل) للفريق، قائلا: ''سعيد بما قام به رونالدو مع بنزيمة. هذا يدل على كونه يلعب للفريق وليس لنفسه كما يشاع، الثلاثي الهجومي قدم مباراة جيدة وتمكن أفراده من التسجيل اليوم لأول مرة خلال الموسم الحالي''.

ويمر كريم بنزيمة مهاجم الملكي بفترة صعبة بسبب عدم قدرته على ترجمة فرص عدة تتاح له إلى أهداف، وقد هز الشباك منذ بداية الموسم 3 مرات فقط في الليغا.

وواصل ريال مدريد انفراده بالمركز الثالث برصيد 51 نقطة خلف الوصيف أتلتيكو مدريد بفارق 4 نقاط.