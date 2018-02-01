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القدم اليسرى للاعب صلاح تدخله تاريخ الدوري الإنجليزي

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 09:54 القدم اليسرى للاعب صلاح تدخله تاريخ الدوري الإنجليزي | سبور
القدم اليسرى للاعب صلاح تدخله تاريخ الدوري الإنجليزي
أكد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه وحضوره بلائحة الشرف رفقة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، يوم أمس السبت، بعد تسجيل إنجاز تاريخي في ''البريميرليغ''.

'' شوف سبور''

أكد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه وحضوره بلائحة الشرف رفقة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، يوم أمس السبت، بعد تسجيل إنجاز تاريخي في ''البريميرليغ''.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني بمرمى وست هام يونايتد، برسم الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي، وهو هدفه رقم 20 بالقدم اليسرى خلال الموسم الحالي، ما يجعله أكثر لاعب يسجل بيسراه في موسم واحد في تاريخ البريميرليغ، حسب صفحة ليفربول الرسمية على فيسبوك.

وانتهت مباراة يوم أمس السبت بفوز الريدز بنتيجة 4-1، أحرز صلاح هدفه رقم 31 بجميع المسابقات هذا الموسم.

وعادل النجم المصري إنجاز لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي والريدز السابق في موسم 2013-2014 بعد تسجيل هذا الهدف.

وأصبح صلاح اللاعب الأكثر مشاركة بأهداف فريقه خلال الموسم الحالي من البريمييرليغ بعد أن صنع 8 أهداف وسجل 23 هدفا.

وبهذا يتقاسم صلاح صدارة هدافي الدوري مع المهاجم الإنجليزي لنادي توتنهام هوتسبرز، مع مباراة أقل للأخير.

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شوف سبور المغرب محمد صلاح ليفيربول

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