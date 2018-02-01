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مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 09:45 مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا | دولي
مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا
صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم السبت، لصالح مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما في جميع الأراضي السورية.

''شوف تيفي''

صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم السبت، لصالح مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما في جميع الأراضي السورية.

وفي كلمة ألقاها بعد عملية التصويت، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور عياد العتيبي، إن المهم الآن هو تنفيذ القرار بما يحفظ حياة المدنيين في سوريا.

وفي هذا الصدد أعلنت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي أن الولايات المتحدة تريد إنفاذ وقف النار في عموم سوريا. وأضافت أن على ''النظام السوري وحلفائه'' وقف الهجمات على الغوطة الشرقية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، حسب ما أوردته صحيفة ''روسيا اليوم''.

هـــذا واتهمت هيلي روسيا باتخاذها موقفا حال دون تبني مجلس الأمن قرار الهدنة من قبل قائلة : ''اليوم اتخذت روسيا قرارا متأخرا بالانضمام إلى الإجماع الدولي ووافقت على ضرورة الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، لكنها جربت كل الأساليب لتفادي ذلك''. كما دعت هيلي موسكو إلى ضمان ''المحاسبة الفعلية'' لأطراف مسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تعول على التطبيق الفوري للقرار، وخاصة في غوطة دمشق الشرقية.

وجدير بالذكر أنه قد أعرب المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، عن شكره للكويت والسويد على جهودهما الجبارة في الوصول إلى توافق بشأن القرار.

 

‫شوف تيفي

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