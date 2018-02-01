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الرجاء يواجه الكوكب بغيابات وازنة

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 09:23 الرجاء يواجه الكوكب بغيابات وازنة | سبور
الرجاء يواجه الكوكب بغيابات وازنة
يخوض فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد مباراة قوية، أمام نظيره الكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية بغيابات وازنة على أرضية ملعب مراكش الكبير.

'' شوف سبور''

يخوض فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد مباراة قوية، أمام نظيره الكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية بغيابات وازنة على أرضية ملعب مراكش الكبير.

وستعرف المباراة غياب المدافع عبد الجليل اجبيرة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وفشل الطاقم الطبي في تأهيله للمشاركة في المباراة كما أن المدرب خوان كارلوس غاريدو قرر عدم المغامرة به في اللقاء على أن يستعيد كامل مؤهلاته.

وسينضاف غياب اجبيرة إلى غياب بدر بانون الذي حصل على أربع إنذارات، الأمر الذي سيدفع غاريدو إلى تعويض الأول باللاعب عمر بوطيب، والثاني بإسماعيل بلمعلم الذي سيخوض أول مباراة له مع الخضر.

 

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شوف سبور المغرب اجبيرة الرجاء

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