توقيف شخص للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بالدارالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة بالعنف، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة

شوف تيفي: و.م.ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة بالعنف، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث أشارت إلى تورط المشتبه به، بمعية مساهم آخر، في سرقة ثلاث سيارات تحت التهديد باستخدام العنف، وأنهما تسببا في حادثة سير تلقائية بعدما انقلبا بإحدى السيارات المسروقة نتيجة الإفراط في السرعة، قبل أن يتمكنا من الفرار من مكان الحادث.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التمشيط المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه بهما على متن إحدى السيارات المسروقة، حيث تم ضبط الفاعل الرئيسي، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، بينما تم تشخيص هوية مرافقه، والذي لا زال البحث متواصلا لإيقافه.

وقد تم، حسب البلاغ، استرجاع السيارات الثلاث المسروقة، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الجرائم المنسوبة لهذه الشبكة الإجرامية.