فيديو يثير ضجة عبر صفحات الفيسبوك.. أستاذ بإحدى القرى كيصور تلميذ جايب معاه لفتة باش ياكلها ﻿

أثار فيديو لأستاذ يُدرس بإحدى القرى بالمغرب أقدم على تصوير تلميذ صغير وزميله، جدلا واسعا على المواقع التواصلية.

شوف تيفي

أثار فيديو لأستاذ يُدرس بإحدى القرى بالمغرب أقدم على تصوير تلميذ صغير وزميله، جدلا واسعا على المواقع التواصلية.

الأستاذ أقدم على تصوير التلميذين بعدما اشتكى أحدهما من الآخر قائلا « كلا ليا اللفتة ديالي »، ليُباشر الأستاذ في تصويرهما بغرض السخرية،مطالبا، من التلميذ الآخر عضها لمعرفة ما إذا كان هو من أكلها أم لا.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع عبر الصفحات الفيسبوكية، طالب النشطاء من الجهات المعنية التدخل لإيقاف الأستاذ لأنه شوه صورة التلميذ، قائلين « تصوير الأشخاص بدون رضاهم جريمة يعاقب عليها القانون ».