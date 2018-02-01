جنوى الإيطالي يرغب في شراء عقد تاعرابت من فريقه بنفيكا ﻿

أكدت تقارير إخبارية برتغالية ، أن إدارة نادي جنوى الإيطالي ترغب في شراء عقد الدولي المغربي عادل تاعرابت بشكل نهائي، من فريق بنفيكا البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

''شوف سبور ''

أكدت تقارير إخبارية برتغالية ، أن إدارة نادي جنوى الإيطالي ترغب في شراء عقد الدولي المغربي عادل تاعرابت بشكل نهائي، من فريق بنفيكا البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

و كشفت صحيفة ''ريكورد'' البرتغالية أن إدارة بنفيكا هي الأخرى لا تمانع في تسريح تاعرابت للفريق الإيطالي، خصوصا أن عقد اللاعب سينتهي في يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة البرتغالية، أن الفريق البرتغالي، اشترط على مسؤولي الفريق الإيطالي، الحصول على 40 في المائة في حالة بيعه لنادي آخر مقابل التنازل عن خدمات اللاعب بالمجان .

ويذكر أن عادل تاعرابت سيكون حاضرا في قائمة هيرفي رونار المقبلة، الخاصة بوديتي صربيا وأوزبكستان، شهر مارس المقبل.