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حاكم دبي يعلن عن وظيفة مغرية وهذه شروطها

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 04:29 حاكم دبي يعلن عن وظيفة مغرية وهذه شروطها | دولي
حاكم دبي يعلن عن وظيفة مغرية وهذه شروطها
نشر نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يومه السبت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة يكشف من خلالها عن وظيفة جديدة بمكافأة مُغرية.

شوف تيفي

 نشر نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يومه السبت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة يكشف من خلالها عن وظيفة جديدة بمكافأة مُغرية.

 وجاءت في تغريدة الشيخ آل مكتوم « مطلوب العمل معنا في 2018 »، حيث أظهر الإعلان البحث عن شخص عربي ستكون وظيفته ''صانع أمل''، مشيراً إلى أن العمر غير محدد، وأن المكافأة التي تنتظره قدرها مليون درهم إماراتي.

وأكد البلاغ أنه على المعني بالأمر أن يكون قد سبق له وأن عمل في مجال الخدمات الإنسانية والمجتمعية وأن يتقن لغة العطاء قراءة وكتابة.

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دولي شوف تيفي إمارات حاكم دبي وظيفة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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