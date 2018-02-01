 ''عزيز أخنوش'' يعرج على الخطوط العريضة للعرض السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير.. وهـــــذه التفاصيل ﻿
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''عزيز أخنوش'' يعرج على الخطوط العريضة للعرض السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير.. وهـــــذه التفاصيل

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 04:24 عزيز أخنوش يعرج على الخطوط العريضة للعرض السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير.. وهـــــذه التفاصيل | بوليتيك
''عزيز أخنوش'' يعرج على الخطوط العريضة للعرض السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير.. وهـــــذه التفاصيل
فـــي سابقة من نوعها قدم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، عزيز أخنوش ، خلال مهرجان خطابي نظم مساء اليوم ، السبت ، في أكادير هوية حزبه المتمثلة في الديمقراطية التشاركية ، كما قدم الخطوط العريضة

''شوف تيفي''

فـــي سابقة من نوعها قدم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، عزيز أخنوش ، خلال مهرجان خطابي نظم مساء اليوم ، السبت ، في أكادير هوية حزبه المتمثلة في الديمقراطية التشاركية ، كما قدم الخطوط العريضة للعرض السياسي الذي يوجهه الحزب لعموم المواطنات والمواطنين.

وأوضـــح أخنوش في كلمة ألقاها في هذا المهرجان الذي نظم بأكادير في إطار المحطة الختامية للمؤتمرات الجهوية للحزب أن التجمع الوطني للأحرار، وحضره عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، أن هذا العرض السياسي ، الذي يحمل اسم ''مسار ثقة '' منبثق من الانشغالات والأولويات التي تهم المواطن المغربي ، وسيتم الاشتغال عليه خلال السنوات القادمة .

وأضـــاف أن العرض السياسي عبارة عن أرضية يقدم من خلالها الحزب رؤيته للعرض التنموي الجديد الذي نادي به الملك محمد السادس ، مشيرا إلى أن الحزب عمل من أجل بلورة هذه الرؤية على طرح أرضية للنقاش التقت فيها قيادة الحزب مع مناضليه في جميع جهات المملكة ، وذلك من أجل التمكن من تقديم مقترحات عملية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

وأبرز أخنوش عددا من المرتكزات التي يتأسس عليها عرض التجمع الوطني للأحرار في المجال الصحي ، والتي تتلخص في ''تقديم خدمة صحية جيدة لجميع المواطنين مهما كان انتماؤهم الاجتماعي أو الجغرافي '' . وفي مجال التشغيل ، فإن الحزب يراهن على ''تشجيع المبادرة الذاتية ، إلى جانب تشجيع قطاعات الخدمات لخلق فرص الشغل'' . أما بخصوص التعليم ، ''فيشدد الحزب على القضاء على الهدر المدرسي ، ودعم التعليم الأولي ، وتأهيل الجامعة خدمة لإصلاح قطاع التعليم ''.

وأعلن رئيس التجمع الوطني للأحرار أن العرض السياسي لحزبه سيصدر في كتاب يوم 2 مارس القادم ، كما يمكن تحميل مضمونه انطلاقا من الموقع الإلكتروني للحزب على شبكة الإنترنت ، وهذا ما سيتيح لعموم المواطنين إمكانية إبداء آرائهم بخصوص مضامين العرض.

وبعدما ذكر بأن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي '' يتموقع في المسار الوسطي البديل المؤثر''، يملك ''رصيدا سياسيا ، وتراكما في تدبير الشأن العام '' . أشار أخنوش إلى أن الحزب حدد أسلوب عمله في ''الحديث بلغة البرامج والأفكار والمشاريع '' ، وهذا ما يجعله قادرا على التنزيل السليم ل''مسار الثقة '' خدمة للوطن والمواطنين.

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