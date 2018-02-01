بعد الهزيمة 12 الجماهير التطوانية طالع ليها الدم وتطالب بإقالة فرتوت ﻿

بعد الهزيمة الثانية عشرة لفريق المغرب التطواني في منافسات البطولة الوطنية الاحترافية، عبرت الجماهير المساندة للحمامة البيضاء عن غضبها الكبير وعن استنكارها للوضعية التي بات يعيشها النادي

شوف سبور

بعد الهزيمة الثانية عشرة لفريق المغرب التطواني في منافسات البطولة الوطنية الاحترافية، عبرت الجماهير المساندة للحمامة البيضاء عن غضبها الكبير وعن استنكارها للوضعية التي بات يعيشها النادي التطواني خلال الموسم الكروي الجاري.

وبعد الهزيمة التي تكبدها المغرب التطواني مساء اليوم السبت أمام الفتح الرباطي بهدفين لصفر على أرضية ملعب مولاي الحسن، برسم الجولة 18 من البطولة الوطنية الاحترافية، طالبت مجموعة من الجماهير التطوانية من إدارة النادي إقالة المدرب الحالي يوسف فرتوت، نظرا لعجزه عن تحقيق نتائج جيدة رفقة الحمامة البيضاء.

تجدر الإشارة، إلى أن المغرب التطواني يحتل الرتبة الأخيرة في سلم الترتيب برصيد 10 نقاط مع 12 هزيمة، فوزين و4 تعادلات.