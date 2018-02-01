عضو جامعي يكشف لشوف سبور حقيقة إشراك بلمعلم أمام الكوكب ومن تدخل ليدافع عن ألوان النسور ﻿

كشف حسن الفيلالي رئيس لجنة المصادقة على العقود التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن بلمعلم بإمكانه المشاركة رسميا في مباريات البطولة الاحترافية رفقة النسور.

شوف سبور

كشف حسن الفيلالي رئيس لجنة المصادقة على العقود التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن بلمعلم بإمكانه المشاركة رسميا في مباريات البطولة الاحترافية رفقة النسور.

وأوضح الفيلالي، في تصريح لشوف سبور، أن بلمعلم يتوفر على كل الوثائق المطلوبة للمشاركة في البطولة الاحترافية رفقة فريقه الجديد، مؤكدا أن محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي تابع ملف اللاعب عن قرب وسبق له أن دخل في اتصالات مع الجامعة بخصوص إشراكه أمام الكوكب المراكشي.

ويخوض فريق الرجاء مباراة قوية لاستعادة الصدارة أمام الكوكب المراكشي يوم غد الأحد بملعب مراكش بداية من الساعة 15 عصرا.