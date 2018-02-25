بعد فوز الوداد بكأس السوبر الإفريقي.. صورة لابن كريستيانو رونالدو بشعار الوداد رفقة أحد لاعبي المنتخب المغربي تثير إعجاب الوداديين ﻿

نشر الدولي المغربي إدريس فتوحي اللاعب السابق للمنتخب المغربي الأولمبي والمنتخب الوطني المغربي الأول عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام صورة له تجمعه بكريستيانو جونيور ابن الدون كريستيانو رونالدو،

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نشر الدولي المغربي إدريس فتوحي اللاعب السابق للمنتخب المغربي الأولمبي والمنتخب الوطني المغربي الأول عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام صورة له تجمعه بكريستيانو جونيور ابن الدون كريستيانو رونالدو، عقب فوز الوداد بكأس السوبر الإفريقي.

إدريس فتوحي لم يفوت الفرصة، حيث التقط صورة رفقة ابن رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني بالشعار الخاص بالوداد البيضاوي.

هذا ولاقت الصورة المذكورة تفاعلا كبيرا من قبل متتبعي لاعب دبا الفجيرة.

تجدر الإشارة،إلى أن الفريق الأحمر توج بالكأس القارية بعد تسجيله لهدف وحيد في المباراة من قدم اللاعب تيغزوي عن طريق ضربة خطأ.