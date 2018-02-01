 في سابقة داخل حزب الأحرار.. أخنوش يتعهد من أكادير بتقليص الهوة بين أغنياء وفقراء المغرب في العرض السياسي الجديد للتجمعيين ﻿
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في سابقة داخل حزب الأحرار.. أخنوش يتعهد من أكادير بتقليص الهوة بين أغنياء وفقراء المغرب في العرض السياسي الجديد للتجمعيين

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 00:50 في سابقة داخل حزب الأحرار.. أخنوش يتعهد من أكادير بتقليص الهوة بين أغنياء وفقراء المغرب في العرض السياسي الجديد للتجمعيين | بوليتيك
في سابقة داخل حزب الأحرار.. أخنوش يتعهد من أكادير بتقليص الهوة بين أغنياء وفقراء المغرب في العرض السياسي الجديد للتجمعيين
بسط عزيز أخنوش أمام عشرات الألاف من مناصري حزب الحمامة بجهة سوس ماسة، الخطوط العريضة للعرض السياسي الجديد الذي يقترحه التجمعيون لتدبير المرحلة المقبلة، متعهدا في إطاره، بتحسين الأوضاع الإجتماعية

شـــوف تيفي:

بسط عزيز أخنوش أمام عشرات الألاف من مناصري حزب الحمامة بجهة سوس ماسة، الخطوط العريضة للعرض السياسي الجديد الذي يقترحه التجمعيون لتدبير المرحلة المقبلة، متعهدا في إطاره، بتحسين الأوضاع الإجتماعية للمغاربة ورفع مستويات دخلهم إلى مستويات تضمن على حد قوله، تقليص هوة الفوارق التنموية بين أغنياء وفقراء المملكة.

وقال أخنوش الذي تحلق حوله أعضاء المكتب السياسي للحزب وقادته البارزين على المستويين الوطني والجهوي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسير في الإتجاه الصحيح، بدليل تمكنه من استقطاب 100 ألف انخراط جديد ونجاحه في حلحلة المشهد السياسي الذي يعاني من الضبابية على مستوى تموقع الأحزاب السياسية داخل خطوط اليمين واليسار، معتبرا أن العرض السياسي الجديد للحزب، يضع التجمع الوطني للأحرار في المسار الوسطي البديل الذي لا يعني الحياد السلبي، بقدر ما يعني إبداع الحلول العملية الجذرية التي تستجيب للانتظارات التنموية للمواطنين، يبرز أخنوش

في هذا الصدد، أكد رئيس حزب الحمامة وهو يتحدث في لقاء جهوي احتضنته مدينة أكادير مساء يومه السبت، أن المشهد السياسي في المغرب لا يعاني فقط من إشكالية الضبابية، بل أيضا من أزمة تراجع ثقة المغاربة في العمل السياسي، مؤكدا أن التجمعيين واعون بهذه الإشكالية، لذلك سيعملون، حسب قوله، على استعادة أمل المغاربة في المستقبل عبر إعطاء معنى جديد للعمل السياسي وتكريس سياسة القرب والممارسة الميدانية كخيار لحل المشاكل السوسيواقتصادية، معتبرا أن رهان الحزب في هذا السياق، هو قطع الطريق أمام التيار الظلامي الذي يستغل نفور المغاربة من السياسة، لنشر مشاعر الإحباط واليأس وخلق أجواء التوتر عبر استغلال بعض المطالب الإجتماعية لساكنة بعض الأقاليم، وذلك في توجه يهدف إلى نسف كل المساعي الحكومية للتجاوب مع هذه المطالب المشروعة لساكنة الأقاليم المستهدفة من طرف هذا التيار الذي وصفه أخنوش ب ''التيار العدمي''.

وأوضح النموذج التنموي البديل الذي يقترحه حزب التجمع الوطني للأحرار، لتلبية الانتظارات الإجتماعية والإقتصادية للمغاربة على المدى المتوسط، يراهن على حل أزمة التشغيل بالدرجة الأولى، معتبرا أن الشغل الكريم هو مفتاح تحسين وضعية المواطن المغربي وضمان إمكانية ولوجه لمختلف المرافق التعليمية والصحية وغيرها، حيث أبرز أن العرض التنموي للحزب يراهن على توفير مليوني منصب شغل في أفق 2025 في قطاعات اقتصادية واعدة أهمها قطاع الخدمات الذي اعتبره خزانا هاما لوظائف الشغل في مهن السياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب قطاعات الصناعات الغذائية والتحويلية والنقل وصناعة أجزاء الطائرات والسيارات ومهن الفلاحة والصيد البحري وغيرها.
ولبلوغ هذه الغاية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في ثلاثة حكومات متعاقبة، أن حزب الأحرار سيعتمد على تطوير منهجية التكوين وإعادة التكوين بالنسبة للشباب الحاصل على شواهد لا تتيح له فرصة الولوج إلى سوق الشغل، مشيرا إلى أن الهدف المسطر في العرض التنموي الجديد للحزب، يراهن على تكوين مليون شاب وشابة في السنوات الخمسة المقبلة لتأهيلهم لولوج سوق الشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية

إلى جانب ذلك، سيعمل الحزب، يضيف رئيسه أخنوش، على تحفيز روح الإبتكار والذكاء الإقتصادي والمبادرة الحرة، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار ودعم الإستثمار الخاص وإنعاش القطاعات المصدرة من خلال الإنفتاح على الأسواق الدولية وغير ذلك من الإجراءات الضامنة لخلق فرص شغل جديدة مع الحفاظ على المناصب الموجودة وتحصينها.

من الشغل إلى الصحة والتعليم انتقل زعيم التجمعيين في كلمته، حيث أشار إلى أن الحزب يسعى إلى تحسين ولوجية المغاربة للخدمات الصحية من خلال اقتراح إحداث نظام طبيب الأسرة وتوفير طبيب لكل 500 أسرة، وخلق كلية للطب داخل كل جهة، في الوقت الذي أكد أن مقترحات الحزب في شأن قطاع التعليم فتنصب على تحسين الوضع المهني لرجال التعليم وتجويد الخدمات عبر إحداث كلية للتدريس ومراجعة نظام الأجور وتعزيز استقلالية الجامعات وإجراء إصلاح شامل لمؤسسات هذا على الصعيد الوطني

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شــوف تيفي المغرب أخنوش التجمع الوطني للأحرار حزب إصلاح شامل الصحة التشغيل التعليم أعضاء قيادات

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