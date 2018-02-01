 بعد دعم بلاتر للمغرب بشأن مونديال 2026.. صحيفة أمريكية تقلل من حظوظ المغرب وهذا ما قالته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالصور..مغربيات تحولن من الإسلام إلى المسيحية وهذا ما كشفن عنه | مجتمع

صادم وبالصور..مغربيات تحولن من الإسلام إلى المسيحية وهذا ما كشفن عنه

وفاة أسطورة السينما الهندية سريديفي | ثقافة و فنون

وفاة أسطورة السينما الهندية ''سريديفي''

يا ربي السلامة..اغتصب ابنة أخيه وذبحها ووضع جثتها في ثلاجة | دولي

يا ربي السلامة..اغتصب ابنة أخيه وذبحها ووضع جثتها في ثلاجة

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا | دولي

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا

صادم وبالصور..شوفو موضة الشباب الخاصة بـ 2018 | دولي

صادم وبالصور..شوفو موضة الشباب الخاصة بـ 2018

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش على رادار كل من روما الإيطالي و ليفربول الإنجليزي | بووز

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش على رادار كل من روما الإيطالي و ليفربول الإنجليزي

هام للمغاربة..أمطار الخير اليوم الأحد بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار الخير اليوم الأحد بهذه المناطق

العثور على رجل مقتول بالمدينة القديمة في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

العثور على رجل مقتول بالمدينة القديمة في ظروف غامضة

توقيف شخص للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

توقيف شخص للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بالدارالبيضاء

أمة استثنائية...

بعد دعم بلاتر للمغرب بشأن مونديال 2026.. صحيفة أمريكية تقلل من حظوظ المغرب وهذا ما قالته

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 00:28 بعد دعم بلاتر للمغرب بشأن مونديال 2026.. صحيفة أمريكية تقلل من حظوظ المغرب وهذا ما قالته | سبور
بعد دعم بلاتر للمغرب بشأن مونديال 2026.. صحيفة أمريكية تقلل من حظوظ المغرب وهذا ما قالته
لم يتأخر الإعلام الأمريكي في الرد على السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا الذي عبر عن دعمه العلني للمغرب من أجل احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، خلال تغريدته عبر حسابه الرسمي على

شوف سبور

لم يتأخر الإعلام الأمريكي في الرد على السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا الذي عبر عن دعمه العلني للمغرب من أجل احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، خلال تغريدته عبر حسابه الرسمي على تويتر، بعد أن قامت بالنبش في التاريخ الأسود للسويسري ووصفت تصريحاته بـ المبالغ فيها.

وردت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بقوة على تغريدة بلاتر قائلة '' موقف بلاتر يبقى بدون المستوى وبلا قيمة فالرجل تم إبعاده عن كرة القدم لثمان سنوات بسبب فضائح فساد ومازال متابعا في العديد من التحقيقات كما أنه ممنوع من مغادرة بلاده سويسرا سوى إلى بلاد صديقه فلاديمير بوتين بعد أن دعاه لحضور المونديال.

وأَضافت الصحيفة حسب ما نقلته يومية أخبار اليوم فإن بلاتر بالغ كثيرا بالقول إن المغرب هو المستضيف المنطقي لهذه التظاهرة وبأنه حان الوقت لإفريقيا بأن تنظم المنافسة من جديد لأن أمريكا نظمت تظاهرة من هذا النوع سنة 1994.

واستمرت الصحيفة في التقليل من حظوظ المغرب في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 بعد أن قالت إن المغرب مازال يعاني من مجموعة من المشاكل المرتبطة بالملاعب والبنى التحتية كما اعتبرت أن الملف المغربي يفتقد للتفاصيل الملموسة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور مونديال المغرب بلاتر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يوسف العربي : أنتظر دعوة رونار للمشاركة في المونديال | سبور

يوسف العربي : أنتظر دعوة رونار للمشاركة في المونديال

أول رد فعل لشيكاتارا بعد الانتقادات التي وجهتها الجماهير الودادية | سبور

أول رد فعل لشيكاتارا بعد الانتقادات التي وجهتها الجماهير الودادية

بث مباشر : باريس سان جيرمان - مارسيليا / كلاسيكو الدوري الفرنسي | سبور

بث مباشر : باريس سان جيرمان - مارسيليا / كلاسيكو الدوري الفرنسي

بث مباشر : روما - ميلان / الدوري الإيطالي | سبور

بث مباشر : روما - ميلان / الدوري الإيطالي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بوليف كيتبرع بالدم..عطيو الدم ديالكم مغاديش ضيعو فيه | خارج البلاطو
منذ 4 ساعات

بالفيديو..بوليف كيتبرع بالدم..''عطيو الدم ديالكم مغاديش ضيعو فيه''

بوليف..هاكيفاش خاصنا نغيرو سلوك المواطنين | خارج البلاطو

بوليف..هاكيفاش خاصنا نغيرو سلوك المواطنين

بالفيديو.. تساقط التبروري بشكل كبير على المدينة المنورة - تكسير السيارات وموت الماشية‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. تساقط التبروري بشكل كبير على المدينة المنورة - تكسير السيارات وموت الماشية‎

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لهناء الإدريسي فالمطار | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لهناء الإدريسي فالمطار

﻿

آخر المستجدات

صادم وبالصور..مغربيات تحولن من الإسلام إلى المسيحية وهذا ما كشفن عنه | مجتمع
منذ 7 دقائق

صادم وبالصور..مغربيات تحولن من الإسلام إلى المسيحية وهذا ما كشفن عنه

وفاة أسطورة السينما الهندية سريديفي | ثقافة و فنون

وفاة أسطورة السينما الهندية ''سريديفي''

يا ربي السلامة..اغتصب ابنة أخيه وذبحها ووضع جثتها في ثلاجة | دولي

يا ربي السلامة..اغتصب ابنة أخيه وذبحها ووضع جثتها في ثلاجة

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا | دولي

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.