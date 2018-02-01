بعد دعم بلاتر للمغرب بشأن مونديال 2026.. صحيفة أمريكية تقلل من حظوظ المغرب وهذا ما قالته ﻿

لم يتأخر الإعلام الأمريكي في الرد على السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا الذي عبر عن دعمه العلني للمغرب من أجل احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، خلال تغريدته عبر حسابه الرسمي على

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لم يتأخر الإعلام الأمريكي في الرد على السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا الذي عبر عن دعمه العلني للمغرب من أجل احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، خلال تغريدته عبر حسابه الرسمي على تويتر، بعد أن قامت بالنبش في التاريخ الأسود للسويسري ووصفت تصريحاته بـ المبالغ فيها.

وردت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بقوة على تغريدة بلاتر قائلة '' موقف بلاتر يبقى بدون المستوى وبلا قيمة فالرجل تم إبعاده عن كرة القدم لثمان سنوات بسبب فضائح فساد ومازال متابعا في العديد من التحقيقات كما أنه ممنوع من مغادرة بلاده سويسرا سوى إلى بلاد صديقه فلاديمير بوتين بعد أن دعاه لحضور المونديال.

وأَضافت الصحيفة حسب ما نقلته يومية أخبار اليوم فإن بلاتر بالغ كثيرا بالقول إن المغرب هو المستضيف المنطقي لهذه التظاهرة وبأنه حان الوقت لإفريقيا بأن تنظم المنافسة من جديد لأن أمريكا نظمت تظاهرة من هذا النوع سنة 1994.

واستمرت الصحيفة في التقليل من حظوظ المغرب في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 بعد أن قالت إن المغرب مازال يعاني من مجموعة من المشاكل المرتبطة بالملاعب والبنى التحتية كما اعتبرت أن الملف المغربي يفتقد للتفاصيل الملموسة.