 حزب ''أخنــوش'' يعمل على خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالصور..مغربيات تحولن من الإسلام إلى المسيحية وهذا ما كشفن عنه | مجتمع

صادم وبالصور..مغربيات تحولن من الإسلام إلى المسيحية وهذا ما كشفن عنه

وفاة أسطورة السينما الهندية سريديفي | ثقافة و فنون

وفاة أسطورة السينما الهندية ''سريديفي''

يا ربي السلامة..اغتصب ابنة أخيه وذبحها ووضع جثتها في ثلاجة | دولي

يا ربي السلامة..اغتصب ابنة أخيه وذبحها ووضع جثتها في ثلاجة

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا | دولي

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا

صادم وبالصور..شوفو موضة الشباب الخاصة بـ 2018 | دولي

صادم وبالصور..شوفو موضة الشباب الخاصة بـ 2018

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش على رادار كل من روما الإيطالي و ليفربول الإنجليزي | بووز

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش على رادار كل من روما الإيطالي و ليفربول الإنجليزي

هام للمغاربة..أمطار الخير اليوم الأحد بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار الخير اليوم الأحد بهذه المناطق

العثور على رجل مقتول بالمدينة القديمة في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

العثور على رجل مقتول بالمدينة القديمة في ظروف غامضة

توقيف شخص للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

توقيف شخص للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بالدارالبيضاء

أمة استثنائية...

حزب ''أخنــوش'' يعمل على خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 21:09 حزب أخنــوش يعمل على خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات | بوليتيك
حزب ''أخنــوش'' يعمل على خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات
كـــشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن حزبه يهدف من خــلال مقترحه لضبط مسار العلاج إلى الترافع من أجل العمل بنظام ''طبيب الأسرة'' الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار

''شــوف تيفي''

 

كـــشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن حزبه يهدف من خــلال مقترحه لضبط مسار العلاج إلى الترافع من أجل العمل بنظام ''طبيب الأسرة'' الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار العلاج، وهو ما من شأنه أن يمكن المواطنين من الولوج لأقرب مركز صحي للحصول على العلاجات الأولية وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات.

وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث من أكادير في اختتام المؤتمرات الجهوية للحزب، اليوم السبت، أن وضعية الأطر الصحية العاملة في قطاع الصحة في صلب مقترحات الحزب من أجل تحسين الخدمات الصحية، وذلك عبر توفير ظروف عمل جيدة وتعويضات مناسبة للعاملين في المناطق النائية، وتمكين الأطباء من نظام أساسي يتلاءم مع خصوصية العمل الذي يقومون به.

وأكــــد حزب التجمع الوطني للأحرار خلال ذات اللقاء على أهمية خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات تتميز بالاستقلالية والتدبير الذاتي للموارد، حيث تتوفر هذه الشبكات الجهوية على غرف للعمليات جاهزة للاستعمال في أي وقت، وعلى طاقم طبي متخصص للمداومة، وعلى نظام صارم للحراسة والأمن والنظافة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أخنوش شبكات صحية تخصصات جهوية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عزيز أخنوش يعرج على الخطوط العريضة للعرض السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير.. وهـــــذه التفاصيل | بوليتيك

''عزيز أخنوش'' يعرج على الخطوط العريضة للعرض السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير.. وهـــــذه التفاصيل

في سابقة داخل حزب الأحرار.. أخنوش يتعهد من أكادير بتقليص الهوة بين أغنياء وفقراء المغرب في العرض السياسي الجديد للتجمعيين | بوليتيك

في سابقة داخل حزب الأحرار.. أخنوش يتعهد من أكادير بتقليص الهوة بين أغنياء وفقراء المغرب في العرض السياسي الجديد للتجمعيين

الحكومة تعمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين من أجل ضمان سكن لائق لكل المواطنين | بوليتيك

الحكومة تعمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين من أجل ضمان سكن لائق لكل المواطنين

انفـــراد.. العنصر يتعرض لاعتداء خطير بالطريق السيار بين الرباط وطنجة وهاشنو وقع ليه | بوليتيك

انفـــراد.. '' العنصر'' يتعرض لاعتداء خطير بالطريق السيار بين الرباط وطنجة وهاشنو وقع ليه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بوليف كيتبرع بالدم..عطيو الدم ديالكم مغاديش ضيعو فيه | خارج البلاطو
منذ 4 ساعات

بالفيديو..بوليف كيتبرع بالدم..''عطيو الدم ديالكم مغاديش ضيعو فيه''

بوليف..هاكيفاش خاصنا نغيرو سلوك المواطنين | خارج البلاطو

بوليف..هاكيفاش خاصنا نغيرو سلوك المواطنين

بالفيديو.. تساقط التبروري بشكل كبير على المدينة المنورة - تكسير السيارات وموت الماشية‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. تساقط التبروري بشكل كبير على المدينة المنورة - تكسير السيارات وموت الماشية‎

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لهناء الإدريسي فالمطار | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لهناء الإدريسي فالمطار

﻿

آخر المستجدات

صادم وبالصور..مغربيات تحولن من الإسلام إلى المسيحية وهذا ما كشفن عنه | مجتمع
منذ 12 دقيقة

صادم وبالصور..مغربيات تحولن من الإسلام إلى المسيحية وهذا ما كشفن عنه

وفاة أسطورة السينما الهندية سريديفي | ثقافة و فنون

وفاة أسطورة السينما الهندية ''سريديفي''

يا ربي السلامة..اغتصب ابنة أخيه وذبحها ووضع جثتها في ثلاجة | دولي

يا ربي السلامة..اغتصب ابنة أخيه وذبحها ووضع جثتها في ثلاجة

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا | دولي

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.