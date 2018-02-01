حزب ''أخنــوش'' يعمل على خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات ﻿

كـــشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن حزبه يهدف من خــلال مقترحه لضبط مسار العلاج إلى الترافع من أجل العمل بنظام ''طبيب الأسرة'' الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار

''شــوف تيفي''

كـــشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن حزبه يهدف من خــلال مقترحه لضبط مسار العلاج إلى الترافع من أجل العمل بنظام ''طبيب الأسرة'' الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار العلاج، وهو ما من شأنه أن يمكن المواطنين من الولوج لأقرب مركز صحي للحصول على العلاجات الأولية وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات.

وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث من أكادير في اختتام المؤتمرات الجهوية للحزب، اليوم السبت، أن وضعية الأطر الصحية العاملة في قطاع الصحة في صلب مقترحات الحزب من أجل تحسين الخدمات الصحية، وذلك عبر توفير ظروف عمل جيدة وتعويضات مناسبة للعاملين في المناطق النائية، وتمكين الأطباء من نظام أساسي يتلاءم مع خصوصية العمل الذي يقومون به.

وأكــــد حزب التجمع الوطني للأحرار خلال ذات اللقاء على أهمية خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات تتميز بالاستقلالية والتدبير الذاتي للموارد، حيث تتوفر هذه الشبكات الجهوية على غرف للعمليات جاهزة للاستعمال في أي وقت، وعلى طاقم طبي متخصص للمداومة، وعلى نظام صارم للحراسة والأمن والنظافة.