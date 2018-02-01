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الحكومة تعمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين من أجل ضمان سكن لائق لكل المواطنين

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 20:50 الحكومة تعمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين من أجل ضمان سكن لائق لكل المواطنين | بوليتيك
الحكومة تعمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين من أجل ضمان سكن لائق لكل المواطنين
أكـــد رئيـس الحكومــة ''سعد الدين العثماني'' اليــوم السبت بسلا أن الحكومة تعمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين من أجل ضمان سكن لائق لكل المواطنين وفي كل جهات المملكة.

"شوف تيفي"

أكـــد رئيـس الحكومــة  "سعد الدين العثماني" اليــوم السبت بسلا أن الحكومة تعمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين من أجل ضمان سكن لائق لكل المواطنين وفي كل جهات المملكة.

وقال  "العثمانــي"  خلال يوم دراسي حول دور السكن الاجتماعي في النهوض بالاقتصاد الوطني أن الجمعيات والتعاونيات والوداديات السكنية تلعب دورا رئيسيا في إيجاد سكن لائق يستجيب للمعايير الدولية .

وأضــاف أن قطاع السكن الاجتماعي مدعو لمواجهة عدة إكراهات مرتبطة أساسا بالإطارين القانوني والتنظيمي معبرا عن الأمل في أن تقترح توصيات هذا اليوم الدراسي حلولا ناجعة تدفع في اتجاه تنظيم أفضل لهذا القطاع.

من جهتــه قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري إن الوزارة تشجع المبادرات في هذا القطاع من خلال تأطير ومواكبة الوداديات والجمعيات السكنية خلال مختلف مراحل إنجاز مشاريعها وأيضا من خلال حل المشاكل التي قد تواجه معالجة ملفاتها.

وأضــاف أن الوزارة تسهر على إرساء بنك معلومات ضمن بوابتها الإلكترونية، موجه للفاعلين الجمعويين والاقتصاديين وكذا بلورة دراسات وأبحاث في المجال واقتراح قوانين تؤطر القطاع داعيا الوداديات والجمعيات السكنية إلى تحسين عملها التضامني والتشاركي من خلال بلورة مخططات محددة تحترم معايير السكن وآجال التسليم .

أما رئيس الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب السيد عرفات المنجدي فأكد أن السكن الاجتماعي الذي أطلقته جمعيات ووداديات ساهم بشكل كبير في تنويع العرض العقاري بالمغرب وانضاف إلى جهود الدولة والوزارة الوصية.

وعبر عن الأسف لكون العديد من الإكراهات المرتبطة أساسا بالجانب القانوني والإداري تقف في وجه عمل هذه الجمعيات مشددا على ضرورة وضع قانون إطار ينظم عمل الفاعلين في هذا المجال.

هـــــذا وقد تم خلال اليوم الدراسي التوقيع على اتفاقية شراكة بين الفدرالية والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين تهدف إلى تعزيز تعاون الجانبين في مجال بناء السكن.

 

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شوف تيفي المغرب السكن الاجتماعي جمعيات

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