حصــــري وبالصـــور.. شوفو كيفاش ولات طوموبيلة ''امحند العنصــر'' بعدما تعرض لاعتداء خطير بالطريق السيار بين الرباط و طنجة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور توثق لحظة تعرض سيارة ''امحند لعنصر'' رئيس جهة فاس مكناس رفقة سائقه الخاص إلى الرشــق بالحجارة من طرف مجموعة من الأشخاص

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بصور توثق لحظة تعرض سيارة ''امحند لعنصر'' رئيس جهة فاس مكناس رفقة سائقه الخاص إلى الرشــق بالحجارة من طرف مجموعة من الأشخاص ، حيث حاولوا التعرض لهما بالطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط ، ويظهر من خلال الصور أن سيارة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية قد تخربت وتضررت ، وبصعوبة كبيرة وصل بها إلى محطة التوقف قرب مدينة أصيلة .

هــــذا وقــد سبق ونفى ''العنصر'' لــ''شوف تيفي'' أن يكون أحد وراء ما تعرض إليه قائلا: ''لا أظن أن تكون شي جهة وراء ما حصل الأمر عادي وطبيعي جدا ودائما كيتعرضوا السيارات للرشق فذاك المكان وأماكن أخرى بالطريق السيار ...'' مستبعدا جميع القراءات السياسية التي قد تلاحق الواقعة، مطمئنا على حالته الصحية،قائلا: ''أنا بخير والحمد لله''.