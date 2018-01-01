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عـــاجل و رسميا..اعتقال بوعشرين ماعندو علاقة بالصحافة و القضية فيها اعتداءات جنسية

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 20:03 عـــاجل و رسميا..اعتقال بوعشرين ماعندو علاقة بالصحافة و القضية فيها اعتداءات جنسية | صحافة
عـــاجل و رسميا..اعتقال بوعشرين ماعندو علاقة بالصحافة و القضية فيها اعتداءات جنسية
توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يؤكد أن اعتقال مدير نشر يومية أخبار اليوم '' توفيق بوعشرين '' يأتي من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة

شـــوف تيفي:

 

توصلت "شوف تيفي" ببلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يؤكد أن اعتقال مدير نشر يومية أخبار اليوم " توفيق بوعشرين " يأتي من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها.

و قال نص البلاغ أنه تم وضع توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية الليلة الماضية وتواصل مصالح الشرطة القضائية أبحاثها في القضية، وقد تم الاستماع لبعض المصرحين وبعض الضحايا وما زال البحث متواصلاً. .

ويؤكد الوكيل العام للملك من جهة أخرى أنه خلافا للأخبار المتداولة فإنه لم يتم توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية، لحد ساعة صدور هذا البلاغ. كما أن البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة.

 

 

‫شوف تيفي

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