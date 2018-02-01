البنزرتي: الجمهور قاد الوداد لتحقيق لقب السوبر الإفريقي ﻿

عبر فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن سعادته بتحقيق أول لقب له رفقة القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الجمهور لعب دورا مهما وقاد الفريق لتحقيق الانتصار خلال الدقائق الأخيرة من

شوف سبور

عبر فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن سعادته بتحقيق أول لقب له رفقة القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الجمهور لعب دورا مهما وقاد الفريق لتحقيق الانتصار خلال الدقائق الأخيرة من مباراة النهائي أمام تيبي مازيمبي برسم كأس السوبر الإفريقي.

وأفاد البنزرتي، أن الأهم بالنسبة له يتجلى في بلوغ مرمى الخصم وتقديم مستوى كروي جيد حتى لو غابت الأهداف، موضحا أن فريقه كان ينقصه فقط هداف صريح يعرف كيف يتعامل في الأمتار الأخيرة ، معتبرا أن لاعبيه تمكنوا من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وتابع قائلا: قدمنا مباراة جيدة أمام خصم منظم ما كان ينقصنا سوى تسجيل الأهداف".





