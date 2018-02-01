انفراد ... هذا هو الشخص الذي طلب إعادة فيديو ضربة الجزاء الملغية للوداد ﻿

كشفت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن ضربة الجزاء الثانية للوداد الرياضي التي تم إلغاؤها من طرف الحكم الزامبي جاني سيكازوي، بعد إسقاط شيكاتارا في مربع العمليات، جاءت بطلب من مويس كاتومبي رئيس تي بي

"شوف سبور "

كشفت مصادر موثوق بها لـ"شوف سبور"، أن ضربة الجزاء الثانية للوداد الرياضي التي تم إلغاؤها من طرف الحكم الزامبي جاني سيكازوي، بعد إسقاط شيكاتارا في مربع العمليات، جاءت بطلب من مويس كاتومبي رئيس تي بي مازمبي الكونغولي، الذي كان يتواجد في المنصة الشرفية، حيث طلب رئيس الفريق الكونغولي ، من أحد أعضاء الطاقم التقني لفريقه، بمشاهدة إعادة الفيديو في لقطة لن ينتبه لها الكثيرون عبر التلفاز.

ويذكر أن الوداد البيضاوي أحرز لقب كأس السوبر الإفريقي، على حساب نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي ، إثر فوزه عليه (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.