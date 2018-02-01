هذه الفرق المغربية التي توجت بلقب كأس السوبر الإفريقي قبل الوداد الرياضي ﻿

حقق الوداد الرياضي لأول مرة في تاريخه، لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزها اليوم على فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، بهدف دون رد.

"شوف سبور "

حقق الوداد الرياضي لأول مرة في تاريخه، لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزها اليوم على فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، بهدف دون رد.

وسبق لفريقي الرجاء الرياضي و المغرب الفاسي التتويج باللقب الإفريقي، عامي 2000 و 2012 ، حيث فاز الفريق الأخضر على أفريكا سبورتس الإيفواري بهدفين دون رد، بينما حقق المغرب الفاسي اللقب الإفريقي على حساب النادي الإفريقي التونسي، بعد فوزه بضربات الجزاء، بعدما انتهت نتيجة المباراة بالتعادل هدف لمثله.

ويذكر أن الفريق الأحمر كان قد أخفق مرتين عامي 1993 و2003، في حين فشل الفتح الرباطي سنة 2010 بالتتويج باللقب على حساب "مازيمبي" الكونغولي، وهو نفس مصير الجيش الملكي الذي فشل بدوره بالتتويج بعدما انهزم بالضربات الترجيحية أمام الأهلي المصري في نسخة 2006.