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عاجل.. محاولة ذبح تلميذ قاصر بسيدي سليمان..والضحية ما بين الحياة والموت

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 19:07 عاجل.. محاولة ذبح تلميذ قاصر بسيدي سليمان..والضحية ما بين الحياة والموت | حوادث و حقوق
عاجل.. محاولة ذبح تلميذ قاصر بسيدي سليمان..والضحية ما بين الحياة والموت
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مراهقا، وجه طعنة لتلميذ على مستوى العنق، أمام بوابة الثانوية الإعدادية عبد الخالق طوريس بسيدي سليمان.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مراهقا، وجه طعنة لتلميذ على مستوى العنق، أمام بوابة الثانوية الإعدادية عبد الخالق طوريس بسيدي سليمان.

وأوضح المصدر ذاته بأن المتورط في هذا الفعل الإجرامي دخل في نقاش مع الضحية البالغ من العمر 14 سنة والذي يدرس بالمؤسسة المذكورة، ليوجه لهذا الأخير طعنة خطيرة على مستوى العنق أسقطته أرضا غارقا في بحر من الدماء.

واشار ذات المصدر إلى أن الضحية تم نقله إلى المستشفى المحلي بسيدي سليمان، مشيرا إلى أن سيارة للاسعاف ستنقله إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة نظرا لخطورة حالته.

وبخصوص مرتكب الجريمة، فإن الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لإيقافه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العنق تلميذ الضحية

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