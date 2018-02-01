عــاجل: النيابة العامة الهولاندية تؤكد قرار الاستئناف ضد حكم المحكمة بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب ﻿

أكدت النيابة العامة لجهة زيلاندا الغربية برابون (جنوب هولاندا) اليوم السبت قرار الاستئناف ضد حكم المحكمة المتعلق بترحيل المدعو سعيد شعو، المتابع بتهمة تهريب المخدرات، . نحو المغرب وأكدت الناطقة

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أكدت النيابة العامة لجهة زيلاندا الغربية برابون (جنوب هولاندا) اليوم السبت قرار الاستئناف ضد حكم المحكمة المتعلق بترحيل المدعو سعيد شعو، المتابع بتهمة تهريب المخدرات، . نحو المغرب وأكدت الناطقة الرسمية باسم النيابة العامة مارتين بيلار لوكالة المغرب العربي للأنباء قرار الاستئناف.

وقال وزير العدل محمد أوجار، أمس الجمعة، إن المغرب "سيواصل جهوده لاستكمال" مسطرة تسليم سعيد شعو من هولندا إلى المغرب بهدف تمكين العدالة المغربية من محاكمته عن الأفعال الإجرامية الخطيرة التي يتابع من أجلها.

وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الأخير أنها ألقت القبض على هذا الشخص موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة " تكوين "عصابة إجرامية" و"الاتجار الدولي في المخدرات".