 غــــريب وبالفيديو.. الشيخ أحمد كريمة : ''الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية والكنيسة والمسجد من الاختطاف..'' ﻿
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غــــريب وبالفيديو.. الشيخ أحمد كريمة : ''الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية والكنيسة والمسجد من الاختطاف..''

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 17:06 غــــريب وبالفيديو.. الشيخ أحمد كريمة : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية والكنيسة والمسجد من الاختطاف.. | دولي
غــــريب وبالفيديو.. الشيخ أحمد كريمة : ''الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية والكنيسة والمسجد من الاختطاف..''
في سابقة من نوعها قال الدكـتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنقذ الإسلام والمسيحية، والكنيسة والمسجد من الاختطاف.

"شوف تيفي"

 

في سابقة من نوعها قال الدكـتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنقذ الإسلام والمسيحية، والكنيسة والمسجد من الاختطاف.

وفي ذات السياق أشار «كريمة»، خلال حواره ببرنامج «عم يتساءلون» المذاع عبر فضائية «ltc»، يوم أمس الجمعة، إلى أن ما يقوله ليس مجاملة، وإنما هي الحقيقة.


وأوضح أن السلفيين كان لديهم مخطط لتفجير مراقد الصالحين من آل بيت رسول الله والأولياء الصالحين، وتفجير جميع الأثار الفرعونية، لافتًا إلى أن رموز السلفية اقتحموا جامعة الأزهر في زمن حكم الإخوان وقاموا بعقد ندوات بالجامعة لنشر فكر يُخالف ثقافة الأزهر.

 

‫شوف تيفي

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