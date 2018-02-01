43 ألف متفرج في نهائي كأس السوبر الإفريقي ﻿

شوف سبور
سجلت مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم ونظيره تيبي مازيمبي الكونغولي حضورا جماهيريا غفيرا بلغ 43 ألف متفرج.
وعرفت المباراة حضور شخصيات وازنة من بينها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي إضافة إلى وفد من أعضاء الاتحاد الافريقي وحمزة حجوي رئيس فريق الفتح الرباطي.
وفي نفس السياق شهدت المباراة النهائية حضور نور الدين النيبت اللاعب الدولي السابق في ظل غياب هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي والطاقم التقني.