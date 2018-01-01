 بعد الاستماع إليهما.. الإفراج عن موظفتي اليوم 24 و استمرار اعتقال بوعشرين و مديرة نشر ''سلطانة'' ﻿
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بعد الاستماع إليهما.. الإفراج عن موظفتي اليوم 24 و استمرار اعتقال بوعشرين و مديرة نشر ''سلطانة''

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 16:46 بعد الاستماع إليهما.. الإفراج عن موظفتي اليوم 24 و استمرار اعتقال بوعشرين و مديرة نشر سلطانة | صحافة
بعد الاستماع إليهما.. الإفراج عن موظفتي اليوم 24 و استمرار اعتقال بوعشرين و مديرة نشر ''سلطانة''
نشـــر موقع اليوم 24 ''بلاغا'' أكدت من خلاله إدارة الموقع الإفراج عن موظفتي ''اليوم 24'' و ''أخبار اليوم'' وتسليمهما مفاتيح المقر واستمرار اعتقال بوعشرين وابتسام مشكور.

'شوف تيفي'':

 

نشـــر موقع اليوم 24 ''بلاغا'' أكدت من خلاله إدارة الموقع الإفراج عن موظفتي ''اليوم 24'' و ''أخبار اليوم'' وتسليمهما مفاتيح المقر واستمرار اعتقال بوعشرين وابتسام مشكور.

وجاء في ''البلاغ'' أنه بعد استدعائهما من أجل تقديم إفادات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء صباح اليوم السبت، أنهت هذه الأخيرة استماعها لموظفتي جريدة ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24''، ''أسماء حلاوي'' و''أنيسة بــداح''.

في المقابــل، يستمر إلى غاية الثانية من زوال يومه السبت 24 فبراير، اعتقال كل من مدير نشر ''أخبار اليوم'' و''اليوم24'' توفيق بوعشرين، الذي تم توقيفه مساء أمس الجمعة؛ ومديرة نشــر موقع ''سلطانة''، ابتسام مشكور، والتي انتقلت عناصر الأمن صباح اليوم السبت إلى بيتها الموجود بالرباط، لتوقيفها.

هـــذا و غادرت الموظفة ''أنيسة بداح '' التي تم استدعاؤها عبر اتصال هاتفي، مقر الفرقة الوطنية، بعدما استعادت مفاتيح مقر الجريدة فيما تستعد ''أسماء حلاوي'' ،التي توصلت باستدعاء الليلة الماضية، لمغادرة مقر الفرقة الوطنية بعد انتهاء عملية الاستماع إلى إفادتها.

 

 

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