عــاجل.. الكوكايين بمطار محمد الخامس ﻿

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم السبت، مواطنا من نيجيريا يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب كمية من المخدرات على متن

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أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم السبت، مواطنا من نيجيريا يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب كمية من المخدرات على متن الرحلة القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة والتفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيه على 13 كبسولة، تحتوي على 280 غراما من الكوكايين، كان يخفيها أسفل ملابسه الداخلية، كما أوضحت عملية الفحص بالأشعة عن الاشتباه في وجود كبسولات مماثلة داخل معدته.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، للكشف عن طبيعة المواد المشبوهة في معدته، وذلك في انتظار إخضاعه لإجراءات البحث القضائي بخصوص تورطه في الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.