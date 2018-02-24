''الكاف'' يعتمد على تقنية الفيديو لأول مرة في المنافسات الإفريقية‎ + صورة ﻿

سيعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم في مباراة كأس السوبر الإفريقي الذي سيجمع بين الوداد البيضاوي، ومازيمبي الكونغولي، على تقنية الفيديو لأول مرة في المنافسات الافريقية .

''شوف سبور ''

سيعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم في مباراة كأس السوبر الإفريقي الذي سيجمع بين الوداد البيضاوي، ومازيمبي الكونغولي، على تقنية الفيديو لأول مرة في المنافسات الافريقية .

وأوضحت مصادر أن تقنية الفيديو تم رفضها قبل ساعتين على انطلاق المباراة بسبب بعض الأخطاء التقنية ليتم تدارك الموقف بعد تدخل المتخصصين

وكان الاتحاد الإفريقي قد اختبر هذه التقنية بشكل محدود في كأس الأمم الإفريقية للمحليين التي جرت بالمغرب مطلع العام الحالي، اعتبارا من دور ربع النهائي.

ويذكر أن مازيمبي توج في ثلاث مناسبات بكأس السوبر الإفريقي، فيما يبحث الوداد البيضاوي عن لقب أول بعد إخفاقه مرتين عامي 1993 و2003.