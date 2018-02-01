أنباء سارة للجماهير الرجاوية بخصوص موعد الجمع العام الاستثنائي ﻿

أكدت الجامعة الملكية لكرة القدم، أن المكتب المديري للجامعة ، سيعقد يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، اجتماعا بمقر الجامعة بمدينة الرباط.

"شوف سبور"

أكدت الجامعة الملكية لكرة القدم، أن المكتب المديري للجامعة ، سيعقد يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، اجتماعا بمقر الجامعة بمدينة الرباط.

وستنطلق أشغال هذا الاجتماع بداية من الساعة السادسة مساء، حسب بلاغ نشرته الجامعة عبر موقعها الرسمي.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر رجاوية لـ"شوف سبور"، بأن جامعة لقجع ستزكي قرار اللجنة التحضيرية للجمع العام غير العادي، للفريق الأخضر، يوم 28 فبراير والذي سينعقد بفندق شيراطون بمدينة الدار البيضاء على الساعة السابعة مساء.

ويذكر أن سعيد حسبان كان سيتجه نحو إجراء الجمع العام الاستثنائي في شهر يونيو المقبل في الوقت الذي طالبت الجامعة الملكية بإعادة الجمع العام قبل شهر مارس.