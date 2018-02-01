مثير وبالفيديو.. راقصات ''ستربتيز'' يشاركن في موكب جنائزي ﻿

أظهر فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، جنازة مسؤول رفيع في تايوان، شارك فيها موكب من عشرات السيارات تعلوها فتيات نصف عاريات يرقصن على وقع موسيقى صاخبة.

شوف تيفي

أظهر فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، جنازة مسؤول رفيع في تايوان، شارك فيها موكب من عشرات السيارات تعلوها فتيات نصف عاريات يرقصن على وقع موسيقى صاخبة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الثقافة الصينية عن نيتها حظر هذا التقليد بسبب تأثيره على أخلاق المجتمع، طرأت في الآونة الأخيرة بعض التغيرات على هذا التقليد، ليشمل راقصة ''ستربتيز''.

يذكر أن تقليد رقص الفتيات على وقع الموسيقى الصاخبة أثناء الجنازات، ظهر في الصين في القرن الـ17 أثناء حكم سلالة تشينغ، ويعتبر ذلك تكريما للراحل.