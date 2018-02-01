الجامعة تعلن عن موعد مباريات الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية ﻿

" شوف سبور"
أعلنت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد مباريات الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية والتي ستنطلق بداية من يوم الجمعة 2 مارس المقبل كأول لقاء بين فريقي الرجاء البيضاوي واتحاد طنجة،
وجاء برنامج المباريات كما يلي:
الجمعة 2 مارس
الرجاء - اتحاد طنجة الساعة 19.00
السبت 3 مارس
الدفاع الحسني الجديدي- الوداد الساعة 15.00
المغرب التطواني - سريع واد زم الساعة 15.00
النهضة البركانية - شباب خنيفرة الساعة 17.00
الاحد 4 مارس
شباب الحسيمة- الفتح الساعة 14.30
الراك - أولمبيك آسفي الساعة 15.00
أولمبيك خريبكة - حسنية أكادير الساعة 17.00
الجيش - الكوكب الساعة 19.00