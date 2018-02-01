الجامعة تعلن عن موعد مباريات الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية ﻿

أعلنت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد مباريات الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية والتي ستنطلق بداية من يوم الجمعة 2 مارس المقبل كأول لقاء بين فريقي الرجاء

" شوف سبور"

أعلنت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد مباريات الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية والتي ستنطلق بداية من يوم الجمعة 2 مارس المقبل كأول لقاء بين فريقي الرجاء البيضاوي واتحاد طنجة،



وجاء برنامج المباريات كما يلي:

الجمعة 2 مارس

الرجاء - اتحاد طنجة الساعة 19.00

السبت 3 مارس

الدفاع الحسني الجديدي- الوداد الساعة 15.00

المغرب التطواني - سريع واد زم الساعة 15.00

النهضة البركانية - شباب خنيفرة الساعة 17.00

الاحد 4 مارس

شباب الحسيمة- الفتح الساعة 14.30

الراك - أولمبيك آسفي الساعة 15.00

أولمبيك خريبكة - حسنية أكادير الساعة 17.00

الجيش - الكوكب الساعة 19.00