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الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوج بأفضل ابتكار لسنة 2018

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 13:31 الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوج بأفضل ابتكار لسنة 2018 | إعلام وتواصل
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوج بأفضل ابتكار لسنة 2018
حصدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم أمس الجمعة، الجائزة الذهبية لأفضل ابتكار رقمي لسنة 2018 بفضل تطبيق SNRTLIVE خلال فعاليات القمة الإفريقية الرقمية في دورتها الرابعة.

" شوف سبور"

حصدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم أمس الجمعة، الجائزة الذهبية لأفضل ابتكار رقمي لسنة 2018 بفضل تطبيق SNRTLIVE خلال فعاليات القمة الإفريقية الرقمية في دورتها الرابعة.

وتعتبر هذه التظاهرة التي يُنظمها تجمع المعلنين المغاربة الأكبر في إفريقيا، حيث عرفت مشاركة أزيد من 1650 من المهنيين والفاعلين في المجال الرقمي من داخل وخارج القارة الإفريقية، يُمثلون 30 بلدا عرضوا آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم الرقمي.

وتمكنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بفضل تطبيق SNRTLIVE وخاصية "timeshifting"، من تحقيق 20 مليون زيارة ومليون تحميل.

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