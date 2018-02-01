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حضيو راسـكم..معادن سامة خطيرة في بخار السجائر الإلكترونية

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 13:30 حضيو راسـكم..معادن سامة خطيرة في بخار السجائر الإلكترونية | حوادث و حقوق
حضيو راسـكم..معادن سامة خطيرة في بخار السجائر الإلكترونية
حذرت دراسة علمية حديثة، المدخنين والمقلعين الجدد عن التدخين من الآثار الضارة للسجائر الإلكترونية، مؤكدين احتواء بخارها على ''إيونات'' معادن سامة كالرصاص وغيره.

"شوف تيفي"

 حذرت دراسة علمية حديثة، المدخنين والمقلعين الجدد عن التدخين من الآثار الضارة للسجائر الإلكترونية، مؤكدين احتواء بخارها على "إيونات" معادن سامة كالرصاص وغيره.

وأوضحت الدكتورة "أنا رول" من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، المشاركة في الدراسة، أن المعادن السامة تتشكل في بخار السجائر الإلكترونية خلال مرحلة تسخين مكوناتها الصناعية ونفثها عبر أنبوب التدخين البارد المستخدم في هذا النوع من السجائر.

وأضافت أن واقعة وجود "إيونات" المعادن السامة كالرصاص والنيكل وغيرها، مسألة أثبتها كثير من العلماء في مراكز بحثية مختلفة، مشيرة إلى أن فريق البحث الأمريكي الذي تشارك فيه سيتابع أبحاثه في المرحلة القادمة عن الأخطار المحتملة لهذه المعادن على الصحة.

جدير بالذكر أن الأطباء حذروا سابقا من مخاطر دخان السجائر الإلكترونية التي تزيد عن مخاطر السجائر العادية بعشرات المرات على صحة مدخنيها.

 

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