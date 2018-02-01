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انفـــراد.. '' العنصر'' يتعرض لاعتداء خطير بالطريق السيار بين الرباط وطنجة وهاشنو وقع ليه

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 13:07 انفـــراد.. العنصر يتعرض لاعتداء خطير بالطريق السيار بين الرباط وطنجة وهاشنو وقع ليه | بوليتيك
انفـــراد.. '' العنصر'' يتعرض لاعتداء خطير بالطريق السيار بين الرباط وطنجة وهاشنو وقع ليه
أكــــد ''امحند لعنصر'' رئيس جهة فاس مكناس، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه تعرض لاعتداء خطير بالطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط .

 ''شوف تيفي''

 أكــــد ''امحند لعنصر'' رئيس جهة فاس مكناس، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه تعرض لاعتداء خطير بالطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط .

 وأضـــاف ''امحند العنصر'' في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أنه كان ليلة أمس الجمعة في الطريق السيار بالقرب من ''واد تاخضارت'' إلا أنه تفاجآ رفقة سائقه الخاص بمجموعة من الأشخاص رشقوا سيارته بالحجارة وحاولوا التعرض لهم ، مبرزا أن السيارة تخربت وتضررت على إثر ما تعرضت إليه، وبصعوبة كبيرة وصلوا بها إلى مدينة أصيلة .

هــــذا ونفى "العنصر" أن يكون أحدا مجهولا وراء ما تعرض إليه قائلا: "لا أظن أن تكون شي جهة وراء ما حصل الأمر عادي وطبيعي جدا ودائما كيتعرضوا السيارات للرشق فذاك المكان وأماكن أخرى بالطريق السيار ..." مستبعدا جميع القراءات السياسية التي قد تلاحق الواقعة، مطمئنا على حالته الصحية،قائلا: "أنا بخير والحمد لله". 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب امحند العنصر اعتداء

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