التشكيلة المحتملة لفريق الوداد الرياضي أمام مازيمبي الكونغولي ﻿

من المرتقب أن يدخل مدرب فريق الوداد الرياضي، فوزي البنزرتي، خلال مباراة فريقه أمام تي بي مازيمبي الكونغولي برسم كأس السوبر الإفريقي، التي ستجرى اليوم على الساعة الرابعة و النصف بمركب محمد الخامس،

"شوف سبور"

من المرتقب أن يدخل مدرب فريق الوداد الرياضي، فوزي البنزرتي، خلال مباراة فريقه أمام تي بي مازيمبي الكونغولي برسم كأس السوبر الإفريقي، التي ستجرى اليوم على الساعة الرابعة و النصف بمركب محمد الخامس، بالدارالبيضاء، بالتشكيلة المحتلمة:

زهير العروبي، عبداللطيف نصير، محمد الناهيري، أمين عطوشي، كومارا، إبراهيم النقاش، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي، تيغزوي، إسماعيل الحداد، كينتانا.

ويذكر أن مازيمبي توج في ثلاث مناسبات بكأس السوبر الإفريقي، فيما يبحث الوداد البيضاوي عن لقب أول بعد إخفاقه مرتين عامي 1993 و2003.