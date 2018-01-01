 بعد توفيق بوعشرين..الاستماع لمديرة نشر موقع ''سلطانة'' بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ﻿
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بعد توفيق بوعشرين..الاستماع لمديرة نشر موقع ''سلطانة'' بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 12:45 بعد توفيق بوعشرين..الاستماع لمديرة نشر موقع سلطانة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية | صحافة
بعد توفيق بوعشرين..الاستماع لمديرة نشر موقع ''سلطانة'' بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
كشف بلاغ صادر يومه السبت عن إدارة يومية أخبار اليوم، أن عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت مديرة نشر موقع ''سلطانة'' من منزلها بالرباط، وطلبت منها مرافقتها إلى مدينة

 شـــوف تيفي:

 كشف بلاغ صادر يومه السبت عن إدارة يومية أخبار اليوم، أن عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت مديرة نشر موقع ''سلطانة'' من منزلها بالرباط، وطلبت منها مرافقتها إلى مدينة الدارالبيضاء.

 و أضاف ذات البلاغ أن عاملتين في إدارة كل من جريدة ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم24''، توصلتا باستدعاء للمثول أمام الفرقة إحداهما توصلت بالاستدعاء مساء أمس الجمعة ببيتها بمدينة الدار البيضاء، فيما توصلت الثانية باتصال هاتفي صباح اليوم السبت، يدعوها للالتحاق بمقر الفرقة من أجل الاستماع إليها.

 و كانت عناصر أمنية اعتقلت يوم أمس الجمعة توفيق بوعشرين مدير نشر يومية أخبار اليوم واقتادته إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه.

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شــــوف تيفي المغرب اعتقال بوعشرين

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