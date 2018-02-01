حـــــزب ''أحـــمد الزايــدي'' يعــود إلى الواجهة ﻿

بعد معارك قضائية طويلة ، أفرجت وزارة الداخلية أخيـــرا عن الوصل القانوني لحزب ''البـديل التقدمي'' الذي هو نسخة معدلة عن حزب ''البديل الديمقراطي'' الذي كان مجموعة من المنتمين إلى ما كان يعرف بـ''تيار

''شــوف تيفي''

بعد معارك قضائية طويلة ، أفرجت وزارة الداخلية أخيـــرا عن الوصل القانوني لحزب ''البـديل التقدمي'' الذي هو نسخة معدلة عن حزب ''البديل الديمقراطي'' الذي كان مجموعة من المنتمين إلى ما كان يعرف بـ''تيار الزايدي'' داخل حزب الاتحاد الاشتراكي.

وحسب مصادر ''أخبار اليوم'' فقد حاولوا تأسيسه قبل الانتخابات التشريعية السابقة، وفي الوقت الذي كان علي اليازغي ابن القيادي الاتحادي السابق محمد اليازغي يقود المحاولة الأولى.

هـــذا و عاد المتمسكون بالمشروع ليعدلوا اسم الحزب، ويسلموا ملف تأسيسه إلى وزارة الداخلية متم شهر يناير الماضي، في حال تمكنهم من تجاوز الثغرات التي جعلت وزارة الداخلية تطعن في النسخة الماضية وتمنع انعقاد المؤتمر.