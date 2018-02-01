الحبس والغرامة لكل من يتاجر في الأعشاب الطبية دون رخصة ﻿

تتجه حكومة سعد الدين العثماني وتحديدا وزارة الفلاحة والصيد البحري نحو تقنين قطاع تجارة النباتات الطبية وذلك من خلال مشروع قانون ينظم هذا القطاع من شأنه أن يوقف حالة الفوضى والعشوائية التي تطبع

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تتجه حكومة سعد الدين العثماني وتحديدا وزارة الفلاحة والصيد البحري نحو تقنين قطاع تجارة النباتات الطبية وذلك من خلال مشروع قانون ينظم هذا القطاع من شأنه أن يوقف حالة الفوضى والعشوائية التي تطبع هذا المجال.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري فإن مشروع القانون ينص على غرامة مالية تترواح بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين أو بيعها دون التوفر على رخصة وقد يصل حد الإكراه البدني من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.

وأضافت اليومية، أن هذا القرار جاء لتشديد المراقبة الصحية على النباتات في الوقت الذي تحولت فيه العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية إلى صيدليات عشوائية لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي وذلك عبر منح رخص لممارسة هذا النشاط وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض والتي ستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة اعتمادا على عدة شروط ستخول لها ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات.