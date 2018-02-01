تحت الرعاية الملكية .. مكافحة الأدویة المزیفة في إفریقیا ﻿

أكــدت مفوضية الصحة العامة لوكالة الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا، نانسي بییه یانج، یوم الجمعة بالصخیرات، أن مكافحة الأدویة المزیفة في إفریقیا تتطلب مواءمة السیاسات الوطنیة.

"شـوف تيفي"

أكــدت مفوضية الصحة العامة لوكالة الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا، نانسي بییه یانج، یوم الجمعة بالصخیرات، أن مكافحة الأدویة المزیفة في إفریقیا تتطلب مواءمة السیاسات الوطنیة.

وأوضحت "بییه یانج"، في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنیة الثانیة للدواء والمواد الصحیة، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، في موضوع "مكافحة الأدویة المزیفة في أفریقیا"، أن مكافحة الأدویة المزیفة في إفریقیا تتطلب أیضا توطید الترسانة القانونیة وتعزیز التعاون في مجال الصحة.

وسلطت المسؤولة الأفریقیة الضوء على دور التعاون جنوب-جنوب في مجال الصحة من أجل وضع سیاسات وطنیة فعالة، تدعو إلى تقاسم الخبرات والممارسات الجیدة بین البلدان الإفریقیة، مضیفة أن مكافحة هذه الآفة تشكل تحدیا حقیقیا للبلدان الإفریقیة التي تعد الأكثر تضررا من عواقبها، حیث تمثل المواد المزیفة 60 في المائة على مستوى أسواق الأدویة في بعض البلدان.

وأعلنت عن برنامج جدید بین الوكالة والاتحاد الإفریقي یروم توحید القوانین الصحیة الإفریقیة وتوحید مساطر التسجیل والمصادقة على الأدویة الجنیسة، لكي تصبح القوانین الإفریقیة متلائمة مع المعاییر الدولیة، مضیفة أن وكالة النیباد والاتحاد الإفریقي یطمحان كذلك إلى خلق منظومة إفریقیة موحدة لمراقبة وتقنین الأدویة بالقارة.

وقال الوزیر المفوض المكلف بالصحة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لبلدان الخلیج، محسن الدوسري، من جانبه، إن وزارة الصحة المغربیة مكملة للجهوذ التي تقوم بها الدول لتوفیر الوقایة الصحیة لمفهومها الشامل باعتبارها خط الدفاع الأول لحمایة مجتمعاتها ومحاربة الغش التجاري في كافة مجالاتها.

وشدد السید الدوسري أنه یتعین على كل دولة وضع خیارات مناسبة لسیاسة الأدویة والتشریعات وإظهار الإرادة السیاسیة للالتزام بتطویر برامج لمكافحة الأدویة المزیفة، مشیرا إلى أن دول مجلس التعاون الخلیجي بذلت جهودا ملموسة لمكافحة التزویر وتزییف الأدویة والمستحضرات الطبیة حیث یمكن أن تتكامل هذه الجهود مع المساعي المخلصة لوزارة الصحة المغربیة لتوفیر الوقایة الصحیة بمفهومها الشامل.

ودعا المندوب العام لبرنامج الولوج للأدویة وللصحة ذات الجودة بمؤسسة جاك شیراك، مارك جانتیلي، من جهته، إلى تعبئة المسؤولین السیاسیین لتعزیز مكافحة الأدویة المزیفة في إفریقیا.

وأبرز السید جانتیلي أن الاتجار بالأدویة المزیفة یعد جریمة مزدوجة ضد الصحة من جهة وضد المجتمع من جهة أخرى، لأنها لا تضر فقط المرضى بل تؤثر سلبا على الناس الأكثر فقرا الذین لا یستطیعون الحصول على أدویة ذات جودة، مضیفا أن إفریقیا تعد القارة الأكثر تأثرا بهذه الآفة.

وتمیزت الجلسة الافتتاحیة بتوقیع أربعة بروتوكولات اتفاق ثنائیة في مجال الصحة بین المغرب من جهة ودولة بنین والرأس الأخضر وبوركینا فاصو وجمهوریة إفریقیا الوسطى، من جهة أخرى. كما وقع المغرب والعدید من البلدان الإفریقیة اتفاقیة أطلق علیها "توصیة الرباط بشأن مكافحة الأدویة المزیفة في إفریقیا" والتي تهدف إلى تعزیز الجهود الرامیة إلى مكافحة الأدویة المزیفة والمواد الصحیة على مستوى القارة الإفریقیة.

وسیتم أیضا التركیز على التجربة المغربیة في مجال التحكم في مسار توزیع الدواء والأهمیة التي یكتسیها بالنسبة للبلدان الإفریقیة التوفر على تشریع حدیث ومتكامل وملائم لمحاربة ناجعة للأدویة المزیفة.

جدير بالذكر أن 16 بلدا إفریقیا تشارك في هذه المناظرة وهي بنین وبوركینا فاصو والكامیرون والرأس الأخضر وكوت دیفوار والغابون وغامبیا وغینیا بیساو ومالي والنیجر وجمهوریة إفریقیا الوسطى وجمهوریة الكونغو ورواندا والسینغال وتنزانیا والتشاد.