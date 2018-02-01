تعزيزات أمنية مشددة بالدار البيضاء استعدادا لكأس السوبر الإفريقي ﻿

يعرف مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، إجراءات أمنية مشددة خلال المباراة التي سيحتضنها بين فريقي الوداد البيضاوي ومازيمبي الكونغولي، برسم كأس السوبر الإفريقي، سيما أنه سيعرف

" شوف سبور"

يعرف مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، إجراءات أمنية مشددة خلال المباراة التي سيحتضنها بين فريقي الوداد البيضاوي ومازيمبي الكونغولي، برسم كأس السوبر الإفريقي، سيما أنه سيعرف حضور العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية، بجانب الحضور الجماهيري الكبير.

ولتفادي الإكتضاض والشغب، قررت السلطات الأمنية القيام بحواجز أمنية لمراقبة التذاكر قبل الاقتراب من ملعب محمد الخامس، سيما أن الجامعة أعلنت عن بيع كافة التذاكر بكل أصنافها.

عملية التنظيم ستعرف صرامة كبيرة، وتعزيزات أمنية، لإنجاح هذا اللقاء القوي، الذي سيعرف حضورا جماهيريا قياسيا بعد أن نفدت كل التذاكر التي طرحت للجمهور.