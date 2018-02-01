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مجلس الأمن الدولي يؤجل التصويت على قرار بشأن هدنة سوريا

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 10:13 مجلس الأمن الدولي يؤجل التصويت على قرار بشأن هدنة سوريا | دولي
مجلس الأمن الدولي يؤجل التصويت على قرار بشأن هدنة سوريا
أرجـأ مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة تصويتا على مشروع قرار لهدنـة 30 يوما في سوريا، حيث تقصف طائرات موالية للحكومة آخر معقل للمعارضة المسلحة قرب دمشق، في واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب

"شوف تيفي"

أرجـأ مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة تصويتا على مشروع قرار لهدنـة 30 يوما في سوريا، حيث تقصف طائرات موالية للحكومة آخر معقل للمعارضة المسلحة قرب دمشق، في واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات.

وفي هذا الصدد قال سفيــر الكويت لدى الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي، إن مشروع القرار الذي يهدف إلى إنهاء المذبحة في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق في سوريا سيطرح للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش السبت، حسب ما أوردته صحيفة "عربي21".

وأضــاف "العتيبي" أن المحادثات تتركز على صيغة فقرة واحدة، تطالب على وجه التحديد بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما، تبدأ ربما بعد 72 ساعة من الموافقة على مشروع القرار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجراء عمليات الإجلاء الطبي.

وتخضع بلدات ومزارع الغوطة الشرقية لحصار القوات الحكومية منذ 2013 وتعاني نقصا في الغذاء والمياه والكهرباء تفاقم العام الماضي. وقال شهود إن موجة جديدة من القصف استهدفت الجمعة الجيب كثيف السكان لليوم السادس على التوالي.

وتعد أعداد قتلى المدنيين وحجم الدمار هناك من بين الأسوأ في سوريا، منذ استعادة الحكومة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة من مدينة حلب في معارك شرسة خلال 2016.

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