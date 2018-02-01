ضربة موجعة لمازيمبي قبل نهائي السوبر أمام الوداد ﻿

سيفتقد مازيمبي الكونغولي خدمات لاعبه الزامبي ناتال سنكالا خلال المباراة التي تجمعه اليوم السبت بالوداد البيضاوي.

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سيفتقد مازيمبي الكونغولي خدمات لاعبه الزامبي ناتال سنكالا خلال المباراة التي تجمعه اليوم السبت بالوداد البيضاوي.

سينكالا سيغيب عن نهائي السوبر الإفريقي بسبب الإصابة التي لحقته والتي ستفرض عليه عدم المشاركة أمام الوداد علما أنه لم يرافق بعثة الفريق التي حلت بالعاصمة الاقتصادية الثلاثاء الماضي.

هذا وإلى جانب سينكالا سيغيب أيضا اللاعب مبوتو بسبب خيارات تقنية للطاقم التقني للفريق، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري.

تجدر الإشارة، إلى أن المباراة بين مازيمبي والوداد ستجرى على الساعة الرابعة والنصف عصرا بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء يومه السبت.