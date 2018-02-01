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طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 09:23 طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع
طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الصباح والليل.

شوف تيفي

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الصباح والليل.

 ويتوقع نزول أمطار أو زخات مطرية مع رعد محلي وذلك بشمال وغرب الأقاليم الجنوبية وكذا بمرتفعات الأطلس.

 وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة بهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة سوس وطنجة، والريف الغربي والمناطق المجاورة للأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية.

 كما سيسجل تساقط للثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

 وستهب الرياح من الجنوب الغربي ، وأحيانا من الجنوب بالأقاليم الصحراوية كماستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، ومن الجنوب وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

 وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما و محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

 وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز والسواحل الأطلسية مابين طنجة والمهدية وبين طانطان والعيون، وقليل الهيجان إلى قوي الهيجان بين العيون والكويرة، وهائج بباقي المناطق.

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