مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة ﻿

أعلنت السعودية الخميس أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

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أعلنت السعودية الخميس أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

ونقلت مصادر سعودية متعددة قول أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية، أن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا، حيث تم البدء في بناء البنية التحتية هذه وإن شاء الله ترون التغيير بدءا من 2020".

من جهة أخرى وفي سابقة من نوعها تستضيف الرياض في مارس المقبل للمرة الأولى "أسبوع الموضة العربي"، بعد أن كان ينظم عادة في دبي، وتقرر أن يقام الأسبوع في العاصمة السعودية بعد نحو شهر من افتتاح مكتب إقليمي لـ"مجلس الأزياء العربي" في الرياض، وتعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود في منصب الرئيس الشرفي للمجلس.