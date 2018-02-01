 حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة ﻿
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حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة | مجتمع

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حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 05:13 حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة | مجتمع
حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة
كشف عبد الكريم سفير الكاتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسلفة، لـ ''شوف تيفي'' بأن الجمعية، أصدرت بيانا للرد على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

''شوف تيفي''

 كشف عبد الكريم سفير الكاتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسلفة، لـ ''شوف تيفي'' بأن الجمعية، أصدرت بيانا للرد على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، الصادر بالجريدة الرسمية والذي أقصى مادة الفلسفة تدريسا وامتحانا من مستويات الأولى والثانية بكالوريا بالشعب والمسالك المهنية.

وأوضح سفير في اتصال مع ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، أن الجمعية اعتبرت إقصاء الفلسفة تدريسا وامتحانا في الباكالوريا المهنية هو تراجع على مبدأ تعميم تدريس مادة الفلسفة بجميع شعب الثانوي التأهيلي، و تراجع عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ومنطوق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين ، معبرا عن استغرابه من إقصاء هذه المادة الفكرية القيمة من المسالك المهنية.

وحمل سفير مسؤولية هذا التراجع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، داعيا إياها إلى تدارك هذا القرار وتصحيح الخلل وذلك انسجاما مع المنظومة التربوية التي تحتل فيها الفلسفة مكانة مهمة.

وأبرز الكاتب الوطني للجمعية بأن إقصاء الفلسفة هو مشكل ثقافي، ارتبط بالثقافة المغربية والعربية الإسلامية، مبرزا في الوقت نفسه بأن الفلسلفة تاريخيا عاشت في محن وأزمات بسبب وجود توجس وتخوف من التفسير الفلسفي الذي يحرر الإنسان ويربطه بحقوق الإنسان والحرية والتقدم والحداثة والمواطنة، ويجعله يفكر في كل القضايا التي تهمه في مجتمعه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفلسفة الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة الثقافة المغربية

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