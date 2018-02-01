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خبر سار..الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 04:18 خبر سار..الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية | مجتمع
خبر سار..الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية
قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم اليوم الجمعة الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بفئات هيأة الأطر المشتركة بين

''شوف تيفي''

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم اليوم الجمعة الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بفئات هيأة الأطر المشتركة بين الوزارات المعنية باجتياز الاختبارات الشفوية لسنة 2017، والتي أسفرت عن نجاح ما مجموعه 277 مترشحا ومترشحة سيتبارون على 155 منصبا.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الاختبارات الشفوية لفئات هيأة الأطر المشتركة ستجري يومي 28 فبراير الجاري و فاتح مارس المقبل بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة لجميع الفئات، ما عدا فئة المتصرفين من الدرجة الثانية وفئتي التقنيين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية التي ستجتاز هذه الاختبارات بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه أيام 28 فبراير وفاتح و2 و 3 مارس 2018.

وأضاف البلاغ أنه يمكن الاطلاع على هذه النتائج بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الاقليمية وكذا على الموقع الالكتروني للوزارة.

‫شوف تيفي

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