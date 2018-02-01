حصري..تطورات جديدة في قضية الداعية الإسلامي طارق رمضان المعتقل بسبب تهمة اغتصاب بفرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي بفرنسا أن هيئة الدفاع عن الداعية الإسلامي طارق رمضان، تقدمت يومه الجمعة، بشكاية للمحكمة العليا بباريس، تفيد بأن المحققين المكلفين بالملف تجاهلوا الأدلة التي تؤكد

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي بفرنسا أن هيئة الدفاع عن الداعية الإسلامي طارق رمضان، تقدمت يومه الجمعة، بشكاية للمحكمة العليا بباريس، تفيد بأن المحققين المكلفين بالملف تجاهلوا الأدلة التي تؤكد براءة موكلهم.

وأوضح المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن الداعية طارق رمضان، كشفت في شكايتها بأنها منحت للمحققين تذاكر سفر خاصة بموكلها، تفند ادعاءات سيدة تتهمه بالاغتصاب، مشيرا إلى أن هذه التذاكر تشير إلى أن طارق رمضان كان في اليوم الذي تدعيه فيه المشتكية تعرضها للاغتصاب في مؤتمر بلندن.

وأبرز ذات المصدر إلى أن طارق رمضان وحسب تذاكر السفر المقدمة من طرف هيئة الدفاع عنه، تشير إلى أنه سافر من ليون إلى لندن وشارك في مؤتمر بالعاصمة البريطانية، في نفس اليوم الذي تقول إحدى المشتكيات إنها تعرضت فيه للاغتصاب.

وشدد مصدر ''شوف تيفي'' على أن هيئة الدفاع عن الداعية قامت بهذه الخطوة من أجل اثبات براءته من التهمة الموجهة إليه، وأيضا بعد أن رفض قاضي التحقيق، أمس الخميس، منحه السراح المؤقت.