 حصري..تطورات جديدة في قضية الداعية الإسلامي طارق رمضان المعتقل بسبب تهمة اغتصاب بفرنسا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟ | بووز

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة | بووز

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة | دولي

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة | مجتمع

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون | مجتمع

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون

أمة استثنائية...

حصري..تطورات جديدة في قضية الداعية الإسلامي طارق رمضان المعتقل بسبب تهمة اغتصاب بفرنسا

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 04:11 حصري..تطورات جديدة في قضية الداعية الإسلامي طارق رمضان المعتقل بسبب تهمة اغتصاب بفرنسا | دولي
حصري..تطورات جديدة في قضية الداعية الإسلامي طارق رمضان المعتقل بسبب تهمة اغتصاب بفرنسا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي بفرنسا أن هيئة الدفاع عن الداعية الإسلامي طارق رمضان، تقدمت يومه الجمعة، بشكاية للمحكمة العليا بباريس، تفيد بأن المحققين المكلفين بالملف تجاهلوا الأدلة التي تؤكد

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي بفرنسا أن هيئة الدفاع عن الداعية الإسلامي طارق رمضان، تقدمت يومه الجمعة، بشكاية للمحكمة العليا بباريس، تفيد بأن المحققين المكلفين بالملف تجاهلوا الأدلة التي تؤكد براءة موكلهم.

وأوضح المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن الداعية طارق رمضان، كشفت في شكايتها بأنها منحت للمحققين تذاكر سفر خاصة بموكلها، تفند ادعاءات سيدة تتهمه بالاغتصاب، مشيرا إلى أن هذه التذاكر تشير إلى أن طارق رمضان كان في اليوم الذي تدعيه فيه المشتكية تعرضها للاغتصاب في مؤتمر بلندن.

وأبرز ذات المصدر إلى أن طارق رمضان وحسب تذاكر السفر المقدمة من طرف هيئة الدفاع عنه، تشير إلى أنه سافر من ليون إلى لندن وشارك في مؤتمر بالعاصمة البريطانية، في نفس اليوم الذي تقول إحدى المشتكيات إنها تعرضت فيه للاغتصاب.

وشدد مصدر ''شوف تيفي'' على أن هيئة الدفاع عن الداعية قامت بهذه الخطوة من أجل اثبات براءته من التهمة الموجهة إليه، وأيضا بعد أن رفض قاضي التحقيق، أمس الخميس، منحه السراح المؤقت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طارق رمضان الاغتصاب التذاكر السفر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة | دولي

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة

عــاجل و رسميا..ترامب ينقل سفارة أمريكا باسرائيل إلى القدس شهر ماي المقبل | دولي

عــاجل و رسميا..ترامب ينقل سفارة أمريكا باسرائيل إلى القدس شهر ماي المقبل

من قلب السجن..أول صورة للإعلامية ريهام سعيد باللباس الأبيض | دولي

من قلب السجن..أول صورة للإعلامية ريهام سعيد باللباس الأبيض

مثير..المعلق الجزائري حفيظ الدراجي يصف الوضع الجزائري بالمتعفن ويفجرها في وجه الرئيس ... | دولي

مثير..المعلق الجزائري حفيظ الدراجي يصف الوضع الجزائري بالمتعفن ويفجرها في وجه الرئيس ...

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية | قنوات أخرى
منذ 42 دقيقة

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة | خارج البلاطو

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش

﻿

آخر المستجدات

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع
منذ 30 دقيقة

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.